UBER versus TAXIS à Bruxelles: le ministre Pascal Smet a fait son choix (vidéo)

Pascal Smet, le ministre bruxellois sp.a de la Mobilité, était l’invité de Pascal Vrebos sur RTL TVI. L’homme politique a notamment été invité à réagir sur la situation des taxis à Bruxelles, qui sont concurrencés par l’application Uber.

Interrogé par Pascal Vrebos, le ministre estime qu’il faut un cadre pour assurer aux clients un bon service et améliorer les droits des chauffeurs.



Pour lui, c’est clair les deux systèmes doivent coexister. "Mais, ce sera pour quand?" lui demande Pascal Vrebos.





Un cadre légal



"C’est au gouvernement bruxellois de décider. On a sollicité des avis. Il y a des réponses et on est en train de les analyser et on va retourner vers le gouvernement", a expliqué le ministre. "Pour moi, l’essentiel est le service au client et le respect des droits sociaux des travailleurs", a encore rappelé Pascal Smet qui estime qu’il faut un cadre pour protéger tout le monde.



"Mais Pascal Smet prend-il des taxis ou fait-il appel au service Uber?", a alors interrogé Pascal Vrebos. "Moi, je prends toujours des taxis à Bruxelles. Je ne vais pas mettre de l’huile sur le feu", a répondu avec un sourire le ministre de la Mobilité.