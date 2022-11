Quatre personnes, dont deux jeunes enfants, intoxiquées au monoxyde de carbone cette nuit à Anhée

Quatre personnes ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO), dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une habitation de Denée (Anhée), a indiqué le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Les secours ont dans un premier temps été appelés pour une petite fille de 6 ans qui faisait un malaise. "Sur place, les ambulanciers ont constaté la présence de CO et ont immédiatement fait appel aux pompiers pour procéder à des mesures complémentaires et à une ventilation du bâtiment. Une très forte concentration de CO a notamment été relevée dans la chambre de la petite fille", a précisé le porte-parole.

Les premiers tests médicaux ont immédiatement révélé une intoxication au CO de l'ensemble des occupants de l'habitation, dont deux enfants en bas âge et la petite fille de 6 ans. Quatre personnes ont finalement été transportées à l'hôpital Vésale de Charleroi pour être placées en caisson hyperbare. "La cause de l'intoxication est un mauvais fonctionnement de la chaudière au mazout couplé à un défaut dans la cheminée et à un manque de ventilation de l'habitation. Fort heureusement, la chaudière s'est mise en sécurité, sans quoi les conséquences auraient certainement été beaucoup plus graves. Cette intervention illustre pleinement une problématique de saison qui risque de causer de nombreux décès cet hiver", a conclu le porte-parole.

La vigilance est de mise

Fin octobre, les intoxications au monoxyde de carbone (CO) avaient déjà coûté la vie à 60 personnes en Belgique cette année, soit le double du bilan des années passées. "En outre, de plus en plus de personnes appellent le Centre antipoison. C'est nécessaire. Tout le monde devrait connaître le numéro d'urgence, car il permet de sauver des vies", commente lundi la ministre des Télécommunications et vice-Première ministre Petra De Sutter, qui rendra visite à cet organe dans la journée. Elle juge que le centre est le "service le plus accessible d'Europe".

"En 2019, 29 personnes avaient perdu la vie après une intoxication au CO. Cette année, ce chiffre a déjà doublé. Cela m'inquiète d'autant plus que je crains que la crise énergétique va davantage encore se faire ressentir", déplore Mme De Sutter. "Enregistrez le numéro du Centre antipoison dans votre téléphone, cela peut sauver des vies", encourage-t-elle. Le numéro à composer est le 070/245.245.