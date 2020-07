Conseil National de Sécurité: voici ce qui change

(c) Belga

On le sait depuis mardi soir, la phase 5 du déconfinement n'aura pas lieu (elle consiste notamment à revoir à la hausse les limites fixées pour les rassemblements - de 200 à 400 personnes en intérieur; de 400 à 800 personnes en extérieur). Vu le contexte sanitaire, les autorités préfèrent durcir les mesures déjà en place. Un CNS (Conseil National de Sécurité) s'est réuni ce jeudi matin. Les décisions ont été communiquées aux Belges à 13h30 lors d'une conférence de presse.

Les derniers chiffres ne doivent pas nous affoler mais être pris au sérieux

L'objectif du CNS: 1. Faire le point sur la situation sanitaire. 2. Prendre les mesures qui s'imposent.

"Les derniers chiffres ne doivent pas nous affoler mais être pris au sérieux. Il y a un rebond du nombre de nouvelles contaminations. Ce n'est pas anormal mais ça doit rester sous contrôle. La contre-partie de nos libertés retrouvées est une prudence absolue. Le nombre de reproduction a dépassé le chiffre de 1. Cela indique que l'épidémie connait une résurgence. Les jeunes adultes 20-30 ans sont les victimes les plus fréquentes. Il y a des chiffres bien plus élevés dans certaines provinces que d'autres. À l'origine, il y a souvent un événement où des gens se sont rassemblés et se sont montrés moins prudent", introduit Sophie Wilmès.

LES RESTRICTIONS

1. Pas d'activation de la phase 5

Pas d'augmentation du nombre de personnes dans les événements. Les salons et foires ne pourront pas reprendre avant septembre au plus tôt.

2. Port obligatoire du masque élargi à de nouveaux endroits



- A partir de ce samedi, les masques sont obligatoires dans les marchés, brocantes, fêtes foraines. Dans l'ensemble des bâtiments publics accessibles au public. Dans l'horeca, sauf à table.

3. Fermeture des nights-shops à 22h

L'heure de fermeture des commerces de nuit est avancée à 22h.

4. Horeca: les clients de l'horeca devront laisser leurs coordonnées

Une adresse email ou téléphone afin qu'on puisse les retrouver facilement dans le cadre du traçage. Ces données seront gardées 14 jours. Un formulaire sera disponible sur le site du Service Public Fédéral de Santé Publique.

5. Pouvoir du bourgmestre élargi



Un bourgmestre peut prendre des mesures de prévention supplémentaires. Il devra consulter la Région pour savoir si ces mesures sont cohérentes avec les mesures régionales et nationales.

6. Formulaire à remplir au retour de vacances

L'annonce d'un durcissement des règles est un coup dur mais nous devons agir maintenant

"L'annonce d'un durcissement des règles est un coup dur mais nous devons agir maintenant. Même si vous portez un masque, gardez une distance de sécurité et n'organisez pas de réunion à plus de 15 personnes", demande la Première ministre.

"Trop de gens multiplient les contacts avec plus de 15 personnes. Nous rappelons qu'il s'agit de 15 personnes/semaine et pas par jour", ajoute Sophie Wilmès.