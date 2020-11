Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus continue de diminuer relativement rapidement, a indiqué lors d'une conférence de presse vendredi le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus reste sous la barre des 8.000 par jour, avec une moyenne de 6.877 cas de Covid-19 détectés quotidiennement, contre une moyenne de 7.664 cas dans le bilan de Sciensano de jeudi. Cela représente une baisse de 48% par rapport à la période de sept jours précédente.

"Ce nombre diminue de moitié tous les 7 jours. Ceci nous place un peu moins mal sur le ranking européen puisque nous sommes actuellement derrière la France, juste au-dessus de l'Autriche, au 6e rang. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions atteindre le taux de 1.000 nouveaux cas par jour d'ici 2 semaines. Cette diminution continue à se produire dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les provinces", a souligné Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral sur le coronavirus, lors de la conférence de presse du Centre de crise, de Sciensano et du SPF Santé publique.

Le nombre de contaminations en Belgique s'élève à 520.393 depuis le début de l'épidémie.





TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux reproducteur calculé entre le 5 et 11 novembre s'élève à 0,841.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1.

TESTS

Le nombre de tests moyen ces 7 derniers jours est de 35.8200 tests/jour.

Le taux de positivité (proportion de personnes positives au test) est actuellement de 23,2% (-4,6%).

Depuis le 21 octobre, le taux de positivité est susceptible d'être influencé par un changement dans la politique de test. En effet, ce sont essentiellement les personnes présentant des symptômes qui sont désormais testées. Ceci peut faire augmenter la valeur du taux de positivité par rapport à la période d'avant le 21 octobre.

HOSPITALISATIONS

Le nombre de nouvelles admissions de patients atteints du Covid-19 continue de baisser dans les hôpitaux du pays. Selon les dernières données de l'institut de santé publique Sciensano, il y a eu jeudi 399 admissions soit le chiffre le plus bas depuis le 19 octobre. "Le nombre d'hospitalisations continue de diminuer. Au niveau des soins intensifs, on a un plafonnement des chiffres. Si le nombre de décès continue d'augmenter, c'est heureusement sur un rythme plus lent", a indiqué le porte-parole Yves Van Laethem.

Nombre d'admissions à l'hôpital: 497 par jour en moyenne entre le 3 novembre et le 9 novembre (-25%).

Nombre actuel d'hospitalisations: 7.010 (+2%), dont 1.452 aux soins intensifs (-1%). Pour rappel, on évalue à 2.000 lits la capacité totale des soins intensifs en Belgique. "Au niveau des soins intensifs, c'est le troisième jour où la situation montre une stagnation ou une légère diminution. On peut estimer que le pic au niveau des patients aux soins intensifs a été enregistré il y a 4 jours avec 1.454 patients hospitalisés", a expliqué le porte-parole.

DÉCÈS

On déplore une moyenne de 196 décès par jour des suites du Covid-19 (+20,6%). "Il est probable que la tendance ralentisse et s'inverse dans les semaines devant nous", a confié Yves Van Laethem.