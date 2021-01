Christie Morreale était invitée sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. La ministre wallonne de la Santé - PS a expliqué comment allait se dérouler la suite des vaccinations contre le coronavirus.

La vaccination a débuté depuis quelques jours en Belgique. Les personnes âgées qui vivent dans les homes ainsi que le personnel sont les premiers à être vaccinés. Mais après ces personnes prioritaires, comment le reste de la population sera averti que son tour est venu?

La ministre explique que la recommandation pour les personnes âgées est de pouvoir y aller par âge. Les personnes de plus de 80 ans seront les prioritaires, "puis les plus de 75 ans, 70 ans, etc. Et on va y aller crescendo". Selon le calendrier, le reste de la population sera vacciné à partir du mois de juin.

Et les moins de 65 ans?

"Ce qui a été proposé, c'est que ce sera les 45-65 ans qui ont des comorbidités et donc pour lesquels il y a des pathologies spécifiques et puis ce sera toute la population dans son ensemble. À ce moment-là il y aura des campagnes massives et les gens auront un système de rendez-vous", détaille Christie Morreale.

"On a envie de vacciner le plus vite possible", mais "cela dépend du nombre de vaccins qui seront autorisés sur le territoire belge". Mais elle précise qu'il est difficile d'avoir "un calendrier précis".

Mais Christie Morreale assure qu'à chaque fois, il y aura donc des grosses campagnes de communication pour toute la Belgique grand public. Il y aura aussi "des débats sociétaux, des échanges où tout le monde pourra poser ses questions", dit Christie Morreale, précisant "qu'il n'y a pas de bêtes questions".

L'objectif de 70% de la population belge vaccinée contre la Covid-19, permettant d'obtenir l'immunité collective, devrait être atteint à la fin de l'été, dans le courant du mois de septembre, avaient vendredi les représentants de la task force vaccination, Pierre Van Damme, Dirk Ramaekers et Jean-Michel Dogné, devant la commission Santé de la chambre.

Chaque personne vaccinée recevra un certificat officiel via la plateforme masante.belgique.be. La Belgique a commandé 5 millions de vaccins Pfizer/BioNTech, 2 millions de doses Moderna, 7,5 millions d'AstraZeneca, 5 millions de Janssen (Johnson &aJohnson) et 2,9 millions de vaccins Curevac.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 10 janvier ?