ING va facturer 50 centimes à certains clients qui retirent de l'argent chez un concurrent : pour Etienne, c’est "inacceptable"

Dès le 1er janvier, les clients ING qui possèdent un compte "Lion" devront payer 50 centimes lors de chaque retrait effectué à un distributeur concurrent. Etienne fait partie de ces personnes. Le client ne comprend pas cette décision.

"Ma banque ING BELGIUM a décidé de facturer les retraits, hors de son réseau, à 0,5€ à partir de janvier 2019 pour tous les possesseurs de comptes gratuit de type "Lion". Je trouve ce montant de 0,5€ très élevé, bien que d’autres banques aient déjà appliqué ce tarif", débute Etienne, via le bouton orange Alertez-nous.



En effet, dès le 1er janvier 2019, la banque va facturer chaque retrait d'un distributeur appartenant à une autre institution bancaire à 0,50 euro. ING nous explique pourquoi...



"Nous révisons régulièrement notre politique tarifaire afin d’être et rester une banque durable et de soutenir nos clients et l'économie. Les prix actuels de certains produits et services devaient donc être adaptés (...) Les marges existantes et le "pricing" existant ne sont pas tenables. Nous devons, ici et là, voir où nous pouvons augmenter ou changer certaines tarifications. Et un des choix s'est porté sur le retrait d'argent par les clients "Lion Account" à des distributeurs non-ING", détaille Joëlle Neeb, attachée de presse ING.

"Un de ces changements à partir du 1er janvier 2019 est que les retraits par des clients Lion Account à des distributeurs non-ING deviendront payants (0,50€ par retrait). Néanmoins, nos clients ont accès à 1.500 distributeurs ING et cela représente environ 18 % du parc belge de distributeurs de billets", ajoute-t-elle.





Pas de liste de distributeurs?



"D’autre part, la banque ING ne fournit pas de liste de ses distributeurs en Belgique. Je trouve que c’est inacceptable à partir du moment où ils vont facturer les retraits hors de leur réseau de distributeurs", regrette Etienne.



Joelle Neeb lui répond. Elle explique comment faire pour trouver le distributeur le plus proche: "Sur notre site ing.be/agences, vous trouverez une carte avec la possibilité de faire des recherches par code postal pour trouver l’agence la plus proche et les distributeurs (Self’Bank)"

Voici l’aperçu complet des changements de tarifications à partir du 1er janvier 2019 :



ING n’est pas la seule banque à appliquer cette tarification. BNP Paribas Fortis et KBC facturent également les retraits, explique Le Soir.