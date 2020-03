Le coronavirus contraint certains parents à travailler avec leurs enfants: "Il faut accepter de baisser ses exigences"

La pandémie et le confinement forcent bon nombre de Belges à travailler depuis leur domicile. Un procédé courant, sauf qu'une bonne partie de ces télétravailleurs doivent actuellement le faire... tout en gardant leurs enfants (car les écoles sont fermées).

Si les enfants sont des ados, ça passe. S'ils ont 2 ans et 4 ans, c'est nettement plus compliqué. Vincianne, ingénieure, travaille dans sa chambre. "C'est très, très compliqué. Pour m'aider, j'ai pris un cahier où je note au fur et à mesure tout ce que je fais et où j'en suis. Et ce que je dois faire dès que je reprends. Ça me permet de garder le fil du travail et de ne pas trop m'éparpiller", nous a-t-elle confié.

Mais elle admet que "avoir tout le temps les enfants, c'est nettement plus fatiguant ; et les moments où ils sont en sieste ou en promenade, on ne peut pas souffler, on doit en profiter pour mieux travailler".

Cette prof de psychologie à l'UCLouvain rassure. "On ne peut pas espérer être le même travailleur que ce qu'on était sans les enfants, et être le même parent qu'on est sans le travail", explique Moira Mikolajczak. "Donc il faut accepter de baisser ses exigences dans les deux domaines".

