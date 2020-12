La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, était l'Invitée du 7h50 de Fabrice Grosfilley ce lundi 21 décembre sur Bel RTL.

La campagne de vaccination qui débute dans quelques jours se fera-t-elle avec l'aide des militaires?

"Oui, j'ai demandé à ce que la Défense soit pro-active et une analyse détaillée des capacités disponibles pour lutter contre ce coronavirus. Ainsi, il y a deux mois, nous étions disponibles avec 1.850 militaires et nous sommes allés appuyer le personnel soignant dans les maisons de repos, dans les instituions pour les personnes handicapées. L'objectif aujourd'hui est de poursuivre cette aide à la nation mais également d'aller plus loin et de s'inscrire dans ce qui va nous permettre de sortir de cette grande crise, à savoir cette grande campagne de vaccination".

Concrètement, ça veut dire quoi?

"On a détaché du personnel au niveau du commissariat Covid pour la planification et l'organisation de cette campagne de vaccination. Au niveau de l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, on va pouvoir vacciner 7 jours sur 7, de 7 à 20h, environ 1.000 personnes par jour. Au-delà de ça, nous avons des équipes mobiles, on va pouvoir aller vacciner dans les centres de vaccination dans les communes et partout où on aura besoin de nous et là, il faut compter environ 500 personnes par jour. Sur 7 mois, on avait compté qu'on serait à 100.000 vaccinés mais je préfère parler en jour, à raison de 1.500 vaccins par jour comme appui. Nous avons aussi du matériel, comme des tentes, de containers déclinés en éléments sanitaires, en bureau, en salle d'attente pour les centres de vaccination qui vont devoir se créer au sein des différentes communes et on peut également aider à l'organisation de ces centres".

C'est le rôle de la Défense?

"Un militaire est formé pour réagir immédiatement à toute situation de crise, qu'elle se passe sur le territoire national ou à l'étranger. On a cette réactivité au sein de la Défense. L'aide à la nation, l'aide à la société civile fait partie des missions de la Défense au même titre que les opérations que nous menons à l'étranger puisque aujourd'hui la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont finalement assez liées".

