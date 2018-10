Une première machine de reprise de canettes a été placée à Neufchâteau: comment marche-t-elle?

Ce mardi matin, la première machine de reprise de canettes a été installée à Neufchâteau dans la province de Luxembourg. La commune participe, comme 23 autres en Wallonie, a un projet-pilote qui vise à lutter contre les canettes abandonnées à terre. Benoit Bastien, président de Bewap asbl, a décrit le système à notre journaliste Jean-François Six. L'appareil a déjà fait ses preuves à l'étranger. Une fois la canette introduite, elle est compactée et stockée. L'utilisateur reçoit ensuite un ticket qui indique le nombre de canettes déposées. Ce ticket comporte un QR code et un code chiffré. Vous allez ensuite sur le site internet Primeretour.be où vous rentrez le contenu du ticket sur votre compte personnel, soit en scannant le QR code avec votre smartphone, soit en introduisant le code chiffré sur l'ordinateur. Quand vous atteignez les 100 canettes déposées, vous recevez un bon d'achat de 5 euros à utiliser auprès des commerces de la commune qui participent à l'opération. Le projet est seulement accessible aux personnes domiciliées dans la commune.

Plus d'informations sur le site Primeretour.be

Le ministre Carlo Di Antonio a exposé le principe de reprise des canettes ce matin sur Bel RTL: