Le Rallye Télévie et ses stars ont fait vibrer l'aérodrome de Temploux

Parti de Bruxelles dimanche matin, le "Stars Rallye Télévie" a fait escale à l'aérodrome de Temploux de 11h00 à 15h00. Malgré la pluie constante, quelque 1.500 personnes ont pris part au rallye. Les organisateurs s'attendent à tourner autour des 110.000 euros à reverser au FNRS (Fonds National de Recherche Scientifique).

La douzième édition du Stars Rallye Télévie au profit de la lutte contre le cancer a démarré ce dimanche matin à 09h30 devant le musée Autoworld, sur l'esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. Elle a fait étape à l'aéroport de Temploux de 11h30 à 15h00, pour revenir ensuite sous les arcades du Cinquantenaire vers 16h30, où une vente aux enchères s'est tenue jusqu'à 18h30.



Les 300 voitures de prestige qui composaient le peloton ont démarré à 09h00 du musée Autoworld, situé sur l'esplanade du Cinquantenaire, à Bruxelles. Environ 40 étaient conduites par des célébrités, chacune accompagnée d'un passager ayant participé aux enchères organisées en amont de l'événement, qui ont rapporté quelque 20.000 euros.