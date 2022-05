Une femme qui a percé les préservatifs de son partenaire reconnue coupable d'agression sexuelle

Une affaire "historique" s'est déroulée dans un tribunal de l'ouest de l'Allemagne. Une femme a été reconnue coupable d'agression sexuelle et a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour avoir délibérément endommagé les préservatifs de son partenaire à son insu, relate le Mirror.



Le juge qui a rendu la décision a déclaré que cette affaire inhabituelle était à inscrire dans les livres d'histoire de l'Allemagne, rapporte le média allemand Deutsche Welle, dont les informations ont été relayées par le Mirror.



L'affaire, qui s'est déroulée devant un tribunal régional de la ville de Bielefeld, dans l'ouest de l'Allemagne, concernait une femme de 39 ans dont le nom n'a pas été révélé.



Elle aurait entretenu une relation "d'amis avec avantages" avec un homme de 42 ans. Les deux amants avaient entamé une relation sexuelle occasionnelle après s'être rencontrés en ligne au début de l'année 2021.



La femme aurait développé des sentiments plus profonds pour son partenaire, tout en sachant qu'il ne souhaitait pas s'engager dans une relation sérieuse.



Elle a ensuite fait des trous dans le paquet de préservatifs que son partenaire gardait dans sa table de nuit, dans l'espoir de tomber enceinte. Ses efforts n'ont apparemment pas abouti.



Malgré cela, elle a ensuite écrit à l'homme de 42 ans un message sur WhatsApp, l'informant qu'elle pensait être enceinte. Dans ces messages, elle a également avoué avoir volontairement endommagé les préservatifs.



L'homme a porté plainte contre elle, en raison de ses aveux et de ses mensonges sur sa grossesse. La femme a ensuite admis avoir tenté de manipuler son partenaire.



Si les procureurs et le tribunal étaient d'accord sur le fait qu'un crime avait été commis, ils n'étaient pas certains au départ des charges spécifiques qui seraient retenues contre la femme de 39 ans.



La juge Astrid Salewski aurait déclaré à la cour que l'histoire judiciaire avait été écrite dans la salle d'audience ce jour-là. En examinant la jurisprudence, la juge a décidé qu'une accusation d'agression sexuelle était appropriée, après avoir approfondi ses connaissances sur le crime de "stealthing".



Selon Wikipedia, le "stealthing" aussi appelé furtivage ou retrait non consenti du préservatif, désigne une forme d'agression sexuelle qui consiste, pour un partenaire sexuel, à enlever son préservatif pendant l'acte sexuel, à l'insu de l'autre partenaire.



"Cette disposition s'applique également dans le cas inverse. Les préservatifs ont été rendus inutilisables à l'insu de l'homme ou sans son consentement", a déclaré Mme Salewski dans sa décision. "Non, signifie non ici aussi", a-t-elle ajouté.



Alors que le stealthing est un viol en vertu de la loi britannique, il n'y a jamais eu qu'une seule poursuite réussie, c'était en 2019. Lee Hogben, 35 ans, a été reconnu coupable de viol et de deux chefs d'accusation d'agression sexuelle en avril 2019 après avoir "brisé les termes convenus du consentement" lors d'un rapport sexuel avec une travailleuse du sexe. Il a été emprisonné pendant 12 ans, relate le Mirror.