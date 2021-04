Disneyland Paris transformé en un immense vaccinodrome: 1.000 personnes pourront être vaccinées chaque jour

Un grand centre de vaccination ouvrira à partir de samedi à Disneyland Paris, fermé temporairement à cause de la pandémie, a annoncé mercredi la préfecture de Seine-et-Marne.



Le vaccinodrome sera installé "au sein du centre de convention du Disney's Newport Bay Club de Disneyland Paris", d'ordinaire utilisé pour des événements professionnels, a précisé la préfecture, qui pilote cette opération avec l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et le conseil départemental.



Le lieu retenu se situe à proximité des hôtels, en dehors du parc d'attractions en lui-même. Aucune animation thématique liée au parc n'est prévue.

Des rendez-vous pris via Internet



Après avoir cessé son activité entre le 13 mars et le 15 juillet 2020, Disneyland Paris, qui emploie 17.000 personnes, est à nouveau à l'arrêt depuis le 30 octobre à cause des restrictions sanitaires.



Le centre "vaccinera au minimum 1.000 personnes par jour", mais aura la particularité de n'être ouvert que les week-ends, grâce à la mobilisation d'une soixantaine de médecins, infirmiers, pompiers et personnels d'accueil, selon les organisateurs. La prise de rendez-vous s'effectuera uniquement par internet, ont-ils précisé.

Lors d'une réunion à l'Elysée mardi, Emmanuel Macron s'est félicité que la vaccination "s'accélère", avec près de 18 millions de personnes ayant reçu une première dose.



L'épidémie de Covid-19 semble amorcer une pente descendante en France, mais la tension sur le système de santé reste forte, avec 31.086 patients hospitalisés, dont presque 6.000 en soins intensifs, selon les derniers chiffres.