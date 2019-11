Au boulot avec son animal de compagnie? C’est possible au Japon (vidéo)

Certaines sociétés au Japon ont réalisé le test : permettre à leurs employés de venir travailler avec leurs animaux de compagnie. S’ils dépensent un peu plus en nettoyage, ils en retirent des bénéfices insoupçonnés…

Ces entreprises sont rares mais les jeunes entrepreneurs japonais s’intéressent de plus en plus au phénomène. Les chats par exemple abaissent le stress des employés et leur permet une meilleure concentration. Ces entreprises paient certains employés pour nourrir les animaux et chaque travailleur peut prendre une pause pour joueur avec eux et se détendre. Les petits chiens peuvent aussi rester calmement près de leur propriétaire.

Certaines compagnies ne voulant pas imposer la présence d’animaux à tous leurs employés proposent des espaces de garde aux propriétaires. Pendant que vous travaillez, seule une vitre vous sépare de votre animal qui peut s’amuser avec ses congénères dans un environnement avec paniers pour dormir et même zone de litière. La pause midi se transforme alors en promenade pour le chien, seul ou à plusieurs.