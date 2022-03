DIRECT - Guerre en Ukraine: la Russie serait sur le point d'envahir Kiev

Retrouvez d'abord dans notre article le point sur les principales évolutions de ce dimanche. Vous pouvez ensuite suivre le direct sur le conflit.

06h50 - Moscou annonce ouvrir plusieurs couloirs humanitaires lundi

L'armée russe a annoncé l'ouverture ce lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats. "Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un "régime de silence" à partir de 10H00 (8H00 HB) le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

06h15 - L'Australie demande à la Chine de s'éloigner de Poutine... et ce n'est pas gagné



Le Premier ministre australien Scott Morrison a estimé lundi que la Chine se trouve face à "l'heure du choix" devant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a exhorté Pékin à mettre fin à son soutien politique et économique tacite à la guerre. "Aucun pays n'aurait plus grand impact en ce moment sur l'agression violente de la Russie envers l'Ukraine que la Chine", a déclaré M. Morrison à l'Institut Lowy, un groupe de réflexion sur la politique étrangère basé à Sydney. Scott Morrison a sommé la Chine de faire pression sur son allié russe et prouver qu'elle est attachée à la paix mondiale et au principe de souveraineté. Mais les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine, scellant une amitié "sans limites". Depuis, la Chine a évité de critiquer ouvertement la guerre, a exprimé sa sympathie pour la Russie et refusé de se joindre aux sanctions occidentales. M. Morrison a accusé Pékin de lancer une "bouée de sauvetage économique" à la Russie en assouplissant les restrictions commerciales sur les importations de blé russe. "Aujourd'hui, nous entendons même parler de la participation potentielle d'UnionPay, depuis la Chine, au soutien d'un système de paiement en Russie", a-t-il déclaré. Des banques russes ont annoncé dimanche travailler à l'émission de cartes bancaires du réseau chinois UnionPay pour répondre à la décision des géants Visa et Mastercard de suspendre leurs opérations avec la Russie.

05h45 - La Russie exclue d'Interpol ?



Plusieurs pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ont demandé à Interpol de suspendre la Russie des rangs de cette organisation internationale de coopération policière, a indiqué la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont aussi réclamé "la suspension immédiate de l'accès de la Russie à tous les systèmes" de l'organisation qui regroupe 194 pays membres, a tweeté Mme Patel. "Les actes de la Russie constituent une menace directe pour la sécurité des individus et la coopération internationale en matière d'application de la loi", a-t-elle ajouté.

05h40 - Le Japon va aussi aider l'Ukraine



En dépit de sa constitution pacifique, le Japon compte mettre à disposition de l'Ukraine, envahie par la Russie, des casques, munitions, gilets pare-balles et autres nécessités. "Je tiens à livrer les fournitures nécessaires dès que possible", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida au parlement lundi, selon les médias japonais. La communauté internationale est unie dans son soutien à l'Ukraine et prend des mesures "sans précédent", a noté M. Kishida. Il souhaite donc que le Japon contribue aussi. M. Kishida s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a affirmé que le Japon verserait 90 millions d'euro pour contribuer à l'aide humanitaire. Ce montant porte aussi sur la fourniture de matériel de protection, comme des casques et gilets pare-balles, mais aussi des tentes et vêtements chauds. Selon le gouvernement japonais, cette décision ne va pas à l'encontre de la constitution, alors que l'article 9 permet de participer à des règlements de conflits internationaux.

05h20 - La Russie recrute des combattants syriens



La Russie recrute des Syriens entrainés aux combats urbains pour son offensive en Ukraine, rapporte le quotidien américain The Wall Street Journal, citant des sources dans l'administration américaine. Selon ces responsables, la Russie a besoin de tels Syriens expérimentés alors que l'invasion de l'Ukraine se déroule de plus en plus dans des terrains urbains. Les Syriens devraient aider les Russes à s'emparer de la capitale ukrainienne, Kiev. Il n'est pas encore déterminé combien de combattants ont été enrôlés depuis la Syrie par Moscou, mais certains d'entre eux seraient déjà présents en Russie pour se préparer à joindre les combats. Ces responsables américains ne voulaient pas déterminer au quotidien le rôle précis que ces combattants syriens pourraient jouer. The Wall Street Journal cite en outre des informations publiées sur un site d'information syrien, qui avancent que la Russie offre aux volontaires syriens entre 200 et 300 dollars (185 euros et 275 euros environ) pour "aller en Ukraine et être déployés comme gardiens" pour une période allant jusqu'à six mois. L'armée russe ne cherche pas seulement l'appui de Syriens, mais a aussi incorporé des soldats tchétchènes dans ses forces armées en Ukraine.

05h00 - Zelensky critique l'occident pour son silence face à une nouvelle menace de Poutine



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué les dirigeants occidentaux pour leur manque de réaction face à la menace d'attaque par la Russie d'un complexe industriel militaire ukrainien. "Pensez au sentiment d'impunité des envahisseurs", a pointé M. Zelensky dans une vidéo postée sur son compte Telegram. "Je n'ai pas entendu de réaction d'aucun dirigeant mondial aujourd'hui... pas un mot, comme si les dirigeants occidentaux avaient disparu ce soir", a poursuivi le président ukrainien. Dimanche, Moscou a annoncé que ses forces armées avaient l'intention de viser un complexe industriel militaire ukrainien avec des armes de précision. M. Zelensky a souligné que des milliers de personnes sont employés dans ces usines, qui sont installées dans des villes où des centaines de milliers de résidents vivent. "L'audace de l'agresseur est un signal clair à l'Occident que les sanctions imposées à la Russie ne sont pas suffisantes", a poursuivi M. Zelensky.

04h30 - La Russie se prépare à envahir Kiev



L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes se préparaient à prendre d'assaut la capitale ukrainienne Kiev, dans un bulletin publié à l'aube lundi, cité par l'agence de presse allemande dpa. Selon l'état-major ukrainien, les troupes russes visent à prendre le contrôle entier des villes d'Irpin et Bucha, juste en dehors de Kiev. Les troupes russes tentaient aussi de "fournir un avantage tactique pour atteindre la périphérie à l'est de Kiev via les districts de Brovarsky et Boryspil", selon ce bulletin. "Une très large quantité d'équipements russes et de troupes ruses est concentrée à l'approche de Kiev", a aussi déclaré le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denysenko, à la télévision ukrainienne, cité par le portail d'information Ukrayinska Pravda "Nous comprenons que la bataille pour Kiev est une bataille clé, qui sera menée dans les jours prochains", a-t-il ajouté.

03h30 - PwC et KPMG quittent la Russie



Deux des quatre grands cabinets de consultance connus sous l'appellation des "Big four", PricewaterhouseCoopers et KPMG, ont décidé de quitter la Russie. PricewaterhouseCoopers (PwC) a annoncé avoir décidé de ne plus avoir de firme affiliée en Russie. "Nous continuons à être tous choqués et horrifiés par la guerre que le gouvernement russe impose à l'Ukraine et à sa population", a fait savoir le président de la multinationale Bob Moritz dans une déclaration. "Notre objectif principal a été d'aider les collègues ukrainiens et de soutenir les efforts humanitaires pour aider la population d'Ukraine". M. Mortiz a annoncé dans ces circonstances qu'il avait été décidé que "PwC ne devrait pas avoir de firme affiliée en Russie et que par conséquent PwC Russie va quitter le réseau". Celui-ci comporte 3.700 collègues dans le pays.

Le siège de KPMG, situé aux Pays-Bas, a aussi annoncé se retirer de la Russie et du Bélarus. "Nous estimons que nous avons une responsabilité, de même que d'autres entreprises multinationales de répondre au gouvernement russe pour son attaque militaire en Russie", a fait savoir l'entreprise. KPMG emploi 4.500 employés en Russie et au Bélarus, si bien que la société a fait part dans un message posté sur Twitter qu'il était "incroyablement difficile de mettre un terme à notre relation de travail avec eux, alors que certains faisaient partie de KMPG depuis des décennies".

Les deux autres membres du quatuor des "Big four" sont Deloitte et Ernst & Young.

02h16 - Attaque russe sur la tour de la télévision de Kharkiv



La tour de la télévision de la ville de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située à 50 km de la frontière russe (est), a été endommagée lors d'une attaque russe, selon des sources ukrainiennes. La retransmission télévisée n'est donc plus possible à l'heure actuelle de manière temporaire, selon le chef de l'administration militaire régionale, Oleh Synyehubov. Moscou a lancé des attaques mardi visant l'infrastructure d'information des services secrets ukrainiens. Selon ces services, un centre de recherche de Kharkiv a aussi été visé par des roquettes, qui ont causé de vastes dégâts. La Russie n'a pas à ce stade confirmé les attaques dans cette ville à l'est de l'Ukraine. Cette métropole restait la cible d'intenses bombardements. Selon un journaliste de l'AFP, des raids aériens ont notamment visé un complexe sportif d'une université de Kharkiv et des immeubles civils.

Selon la Russie, ce seraient les services de sécurité ukrainiens (SBU) et les nationalistes ukrainiens qui chercheraient à provoquer une fuite radioactive à Kharkiv pour ensuite en accuser Moscou. Dans un communiqué cité par les agences de presse russes, le ministère russe de la Défense a prêté au SBU et aux nationalistes du "bataillon Azov" l'intention de faire exploser un réacteur nucléaire utilisé pour des expériences scientifiques dans l'Institut des sciences physiques à Kharkiv, "et d'accuser les forces armées russes d'avoir effectué un tir de missile".

01h30 - Un journaliste suisse blessé par des tirs russes



Un journaliste suisse indépendant a été blessé dans la région de Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine. Il a été admis dans un hôpital de Kirovograd, selon un portail d'information en ligne ukrainien, Ukraina Pravda. Le journaliste se trouvait dans une voiture circulant en direction de Nikolaev lorsqu'il a été touché par des tirs russes. Le véhicule portait l'inscription "Presse", selon le journaliste, cité par le journal. Le journaliste a été blessé au visage et à l'avant-bras. Un passeport, 3.000 euros en liquide, des effets personnels, un casque, du matériel photographique et un ordinateur portable lui ont été retirés après un contrôle. Mykolaiv est une ville portuaire sur la mer noire. Elle est située entre la ville de Kherson, au sud-est, qui a fait l'objet de violents combats, et Odessa, au sud-ouest.