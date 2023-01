La capsule Dragon de retour sur Terre

(Belga) Six semaines après son départ pour la station spatiale internationale ISS, une capsule Dragon est de retour sur Terre. La capsule cargo, non habitée et transportant deux tonnes de matériaux destinés à des expériences scientifiques, a atterri en mer au large de la Floride mercredi, ont indiqué l'agence spatiale américaine Nasa et la société privée SpaceX.

La capsule s'était désolidarisée lundi de l'ISS, vers laquelle elle avait été envoyée fin novembre, avec à son bord des panneaux solaires pour l'alimentation électrique, une variété spéciale de tomates pour une nourriture plus saine pour les astronautes et un test sanguin pour faciliter les diagnostics médicaux chez les humains dans l'espace. Il s'agissait de la 26e mission de réapprovisionnement effectuée par l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, en coopération avec la Nasa. (Belga)