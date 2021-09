Taïwan: fortes perturbations liées au typhon Chanthu

Le typhon Chanthu a déchaîné des vents puissants et de fortes pluies sur l'est de Taïwan dimanche, perturbant les liaisons routières et coupant l'électricité dans certains foyers, mais sans toucher directement l'île.

Chanthu a frappé la côte orientale par ses bords extérieurs mais le centre de la tempête est resté en mer alors qu'elle se déplaçait vers le nord, selon le bureau météorologique central.

159 vols nationaux et internationaux ont été annulés en raison du typhon, selon le centre central des opérations d'urgence.

Tous les services de ferry vers les îles du large ont également été suspendus, ainsi que certaines lignes ferroviaires.

Environ 26.000 foyers ont perdu l'électricité, selon les autorités.

Les régions orientales de Hualien et Taitung ont reçu quelque 200 millimètres de pluie jusqu'à présent, a ajouté le bureau.

Des vagues allant jusqu'à sept mètres ont été enregistrées sur l'île d'Orchid au large de la côte orientale de Taïwan.

À 0200 GMT, Chanthu se trouvait à 90 kilomètres au nord-est de la ville côtière de Hualien, avec des rafales atteignant 198 kilomètres heure, a indiqué le bureau.

La plupart des entreprises et des lieux publics ont été fermés dans l'est et dans certaines parties du nord de Taïwan, y compris la capitale Taipei où de fortes pluies ont commencé dimanche.

Environ 2.600 personnes vivant dans des zones sujettes aux glissements de terrain autour de Hualien ont été évacuées, tandis que quelque 31.000 soldats se tiennent prêts à intervenir en cas de besoin.