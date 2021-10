Des demandes de tests antigéniques en pleine nuit pour... sortir en boîte, les pharmacies de garde excédées: "Ça ne nous fait pas trop rigoler"

Depuis l'instauration du Covid Safe Ticket à Bruxelles, les pharmaciens sont débordés de demande de dépistage en dernière minute. Plusieurs personnes ont fait des demandes de tests antigéniques à 2h du matin pour sortir en boîte le week-end dernier à Bruxelles.

Les pharmacies de garde ne sont pas faites pour cela, tient à rappeler Ingrid Bracke, gérante de pharmacie: "Il y a des urgences comme une personne qui doit partir car il y a un décès par exemple. On peut comprendre ces situations-là, mais c’est vrai que pour aller en boîte ça ne nous fait pas trop rigoler de faire des tests antigéniques. Ce n’est pas une urgence et les gens peuvent s’y prendre le samedi matin quand l’équipe complète est là."



Pour les pharmaciens de garde, cela représente une charge de travail supplémentaire. "On doit se laver les mains, on doit mettre une sur-blouse, un masque FFP2 ou une visière (…) on ne peut pas être disponible pour tous les patients et en même temps faire tout ce procédé", ajoute-t-elle.



Les pharmaciens invitent les clients à anticiper leurs demandes de tests. Ils peuvent prendre rendez-vous le samedi matin par exemple en vue de leurs sorties du week-end.