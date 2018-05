Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon réagit aux agressions dans la cité du Peterbos: "Inacceptable"

Une équipe de tournage de la VRT a déposé plainte lundi au commissariat de la zone Bruxelles-Midi afin de signaler des dommages sur leur véhicule, pris pour cible d'un jet de pierre dans le quartier de Peterbos, indique mardi le parquet de Bruxelles. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé.



"Les gens qui sont dans notre société doivent s'adapter à nos valeurs et notre façon de vivre. Et des actes de violence sont inacceptables", a réagi ce matin Jan Jambon, ministre de l'Intérieur, au micro de notre journaliste Sébastien Prophète.



L'équipe de journalistes de la chaîne flamande travaillait sur de récents incidents qui se sont produits dans cette cité d'Anderlecht. Des incidents au cours desquels des agents de police ont été la cible de jets de projectiles et pour lesquels un suspect a été interpellé et inculpé de tentative de meurtre, indique mardi le parquet de Bruxelles.

L'homme a été placé sous mandat d'arrêt mais on ignore s'il est encore incarcéré.

Un autre incident s'est encore produit dans le quartier du Peterbos dimanche soir quand des contrôleurs de la Stib ont été agressés par des jeunes lors d'une opération de contrôle des titres de transport. Une personne a été interpellée pour vol, coups et blessures dans le cadre de cet incident mais a été relaxée après audition.