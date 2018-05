Theo Francken après les attaques dans la cité Peterbos à Anderlecht: "Des jeunes arabes et des pierres..."

Alors que le quartier sensible de Peterbos à Anderlecht ne cesse de faire parler de lui dans l’actualité ces derniers jours, le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken, a réagi suite à l’attaque d’une équipe de journalistes de la VRT lundi après-midi. Des propos qui risquent de faire polémique puisque Theo Francken a écrit sur son compte Twitter: "Des jeunes arabes et des pierres…" suivi d’un émoticone.

Un mouvement de grève "émotionnel" avait été engagé lundi matin à la STIB après que trois de ses contrôleurs ont été agressés dimanche soir dans le quartier du Peterbos. Ceux-ci effectuaient un contrôle de titres de transport, auquel des jeunes ont refusé de se soumettre.