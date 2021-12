Accident tragique à Engis: un ouvrier décède après avoir été enseveli pendant plusieurs heures dans un silo

"Un ouvrier qui travaillait dans un silo sur Liège vient de tomber dedans et serait enseveli depuis plus de trois heures. Chance de survie minime", a signalé une personne ce jeudi matin via notre bouton orange Alertez-nous.

Un accident s'est produit ce jeudi matin sur le site de la société Hydrométal à Engis, rue du parc Industriel, a confirmé la zone de police Meuse-Hesbaye. Un ouvrier est tombé dans une cuve qu'il nettoyait. Il a été enseveli sous de l'hydroxyde de zinc.

Un peu avant 07h55, la police locale et les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés pour intervenir sur place. Une intervention très délicate pour les secours car elle nécessitait une descente en rappel dans la cuve. À 11h00, l'opération de sauvetage de l'ouvrier était toujours en cours. Mais finalement l'ouvrier est malheureusement décédé.

L'auditorat du travail s'est également rendu sur place.