Hotton: un homme bien connu de la justice retrouvé mort dans sa pelouse, torse nu et le visage ensanglanté

Un homme de 40 ans a perdu la vie jeudi soir des suites d'un conflit de voisinage, a-t-on appris du parquet du Luxembourg vendredi. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé étendu devant son habitation, dans un quartier résidentiel de Bourdon (Hotton).

Il était aux alentours de 20h15 quand la police a reçu un appel signalant un homme au sol dans le cadre d'une querelle entre voisins. À leur arrivée, les policiers ont découvert la victime étendue sur la pelouse qui borde son habitation, torse nu et le visage ensanglanté, rapporte le parquet du Luxembourg. Les secours n'ont pu que constater le décès du quadragénaire. Le parquet a transmis le dossier au juge d'instruction. Le magistrat de garde, le juge d'instruction, le laboratoire de la police technique et scientifique ainsi qu'un médecin légiste se sont rendus sur les lieux. L'autopsie de la victime sera pratiquée vendredi après-midi, précise le parquet du Luxembourg.



Vendredi matin, une personne s'est présentée au poste de police, mais l'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un suspect ou d'un simple témoin. "Les premiers devoirs d'enquête sont actuellement en cours. Nous cherchons à déterminer comment la situation peut avoir dégénéré et qui peut être considéré comme suspect", déclare Luc Van Malcot, du parquet du Luxembourg. D'après le magistrat, la victime était bien connue de la justice.