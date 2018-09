À bout, Jessica accuse les enfants de gâcher ses vacances: "Quand est-ce que les hôtels vont interdire l'accès aux enfants?"

Jessica, une Belge partie en vacances sur l'île Maurice, affirme que la présence d'enfants a troublé son séjour. Elle réclame des hôtels où les enfants sont interdits. En réalité, ce genre d'établissement et d'offre de voyage existent. Et la demande serait même en pleine croissance.

Les vacances, c'est le moment de l'année où l'on se détend. Après une année de travail, on se paie un moment plus ou moins loin de la maison pour se relaxer et profiter d'un repos bien mérité. Pour certains, c'est un moment à vivre en famille. Pour d'autres, en revanche, la présence d'enfants est un véritable calvaire. C'est le cas de Jessica (prénom d'emprunt car elle souhaite garder l'anonymat), qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous.

Passer des vacances avec des enfants, ce ne sont pas des vacances!

Jessica a travaillé d'arrache-pied toute l'année pour pouvoir se payer un moment de détente durant l'été. Pour se relaxer, elle a choisi l'île Maurice. "J'ai payé ce voyage presque 3.000 euros. Ça représente beaucoup de privation pendant plus d'une année pour pouvoir me payer la tranquillité et le calme", nous indique notre témoin.



Une fois arrivée au soleil, Jessica pensait avoir rendez-vous avec la plénitude et la sérénité. Mais c'était sans compter sur un élément qui l'énerve énormément. "Que ce soit au restaurant de l'hôtel ou sur la plage, tout est gâché par les gens qui viennent avec leurs enfants!", confie-t-elle. "Ça crie et ça pleure sans arrêt, ça joue avec les couverts, ils font 'ding ding' sur les verres ou les carafes d'eau, ils font tomber les couverts par terre. Ça court entre les tables. Sur la plage, ça lance du sable et forcément nous sommes éclaboussés! Ça court dans les couloirs, ça crie dans les couloirs, et ça empêche de regarder le spectacle du soir. Matin, midi, soir, l'histoire est sans fin", déplore Jessica.



Probablement sur le coup de l'émotion, elle va plus loin dans son témoignage. "Je suis fâchée, car ces gens se croient au camping et font ch*** tout le monde avec leurs gosses! De plus, passer des vacances avec des enfants, ce ne sont pas des vacances! Si tout le monde devait prendre son chien, son chat, son serpent à l'hôtel, on ne s'en sortirait pas! On trouve des solutions et on les fait garder, afin de ne pas gâcher le séjour des autres!", s'insurge-t-elle.

Face à cette situation qui la stresse et l'incommode, Jessica interroge les organisateurs de voyages: "Quand est-ce que les hôtels vont interdire l'accès aux enfants? Pour ne pas venir gâcher le séjour de gens qui se privent toute une année pour se payer des vacances dignes de ce nom".

Jamais auparavant autant de Belges n’ont choisi des vacances dans un hôtel où seuls les adultes peuvent séjourner

En réalité, ce genre de séjours sans enfants existe déjà. Nous avons contacté plusieurs tour-opérateurs pour en savoir plus sur ce genre d'offre, appelée "adults only" dans le milieu.



Du côté de TUI, la demande explose. "Jamais auparavant autant de Belges n’ont choisi des vacances en avion dans un hôtel où seuls les adultes peuvent séjourner. TUI enregistre une croissance de 77% de la demande en 5 ans. Le nombre d’hôtels proposant le concept 'adults only' a plus que doublé en 5 ans: ces hôtels représentaient 6% de l’offre totale TUI il y a 5 ans. Pour l’été 2018, l’offre 'adults only' représente 12% de l’offre totale", nous précise Sarah Saucin, porte-parole de la marque.



Chez Thomas Cook, on nous affirme que la demande globale est stable. "En général la part des clients de Thomas Cook Belgium réservant un hôtel ‘Adults Only’ reste stable, environ 6% des clients", précise Ann Engelbert. Chez la marque Pegase, plus axée sur le segment haut de gamme, une évolution est constatée. "Pour cet hiver, environ 1 hôtel sur 8 offert par Pegase s’axe sur les adultes et ceci à la demande explicite de clients de passer leurs vacances dans un hôtel sans enfants, surtout dans les destinations qui sont traditionnellement favorisées par les familles", indique la représentante du groupe.



En additionnant l'offre de Neckermann et de Thomas Cook, on compte 126 hôtels "Adults only", surtout dans les catégories quatre étoiles et cinq étoiles. "La plupart se situe en Espagne (29 aux Iles Canaries – 24 hôtels aux Baléares - 9 aux Côtes espagnoles) mais aussi en Grèce, en Turquie et en Egypte et aux destinations lointaines", précise Ann Engelbert. Chez TUI, "les régions qui proposent le plus d’hôtels 'adults only' sont Majorque, les Caraïbes (principalement le Mexique) et les îles Canaries", confie Sarah Saucin.



En matière de prix, TUI nous précise que le choix d'un voyage "Adults only" n'implique pas forcément un surcoût. "Notre offre de prix pour ces voyages est très large. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un supplément automatique pour ce type de séjour. Cela dépend des options choisies", confie Sarah Saucin. Même chose chez Thomas Cook et Neckermann: "Les prix de ces produits correspondent à ceux d'autres prix d'hôtels dans la même catégorie que les 4 étoiles ou 5 étoiles. Il n'y a pas de différence dû au fait que ce sont des hôtels 'Adults only'", explique Ann Engelbert.





Qui sont ces voyageurs?



La porte-parole de TUI nous dresse le profil type des clients qui orientent leur choix vers des séjours réservés aux adultes. "Ce sont principalement des jeunes couples sans enfants, en lune de miel ou non, et des couples dont les enfants sont plus âgés ou ont déjà quitté le foyer", précise Sarah Saucin. "L’intérêt pour la formule n’est pas tant motivé par l'intolérance envers les enfants, mais plutôt par un choix conscient en faveur du calme, d’infrastructures hôtelières adaptées et d’un niveau plus élevé d’intimité", ajoute-t-elle.



Ainsi, chez TUI, le vacancier qui ne désire pas croiser d'enfants durant son séjour choisirait plutôt un hôtel "sans animations bruyantes, avec des bars et des restaurants élégants et où l'accent est souvent mis sur le bien-être et les thermes ou sur une expérience de vacances plus intimiste", selon Sarah Saucin.





Notamment pour les cas de burn-out parental



Nous avons interrogé Moïra Mikolajczak, membre de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université Catholique de Louvain, sur l'utilité de ces voyages "Adults only". La spécialiste nous indique qu'ils peuvent être très utiles dans les cas de burn-out parental. "Toutes les nuisances, comme on pourrait les appeler, liées aux enfants, usent les parents. Le bruit, les disputes, les sollicitations répétées, les devoirs, les repas, etc. Au bout du compte, on a des parents qui n'ont plus de vie à eux", explique Moïra Mikolajczak. "Quand on arrive à un état d'épuisement, il faut consulter un professionnel. Et dans le cadre d'un traitement plus général, organiser un voyage sans enfant, si c'est possible, peut aider à se sortir des problèmes du quotidien, à prendre du recul et à réfléchir", précise la spécialiste.



À côté de ce profil de parents en état d'épuisement, il y a bien d'autres types de voyageurs susceptibles d'être intéressés par les séjours "Adults only", comme nous l'a expliqué la porte-parole de TUI. L'offre semble clairement trouver son public, et devient une option à part entière au moment d'organiser ses vacances. Peut-être Jessica y pensera-t-elle pour l'année prochaine?