"Comme une idiote": une célèbre TikTokeuse américaine victime d'une commotion cérébrale après avoir suivi une tendance

Se mettre dans sa valise en laissant sa tête dépasser, c'est l'une des nouvelles tendances sur TikTok. Elle prend sa source dans une vieille vidéo de Barron Trump, le fils de Donald Trump et Melania Trump. On y voit le fils du nouveau président des États-Unis, lorsqu'il était enfant, prononcer la phrase "I love my suitcase", soit "j'aime ma valise" avant d'aller à l'école.

La séquence a refait surface et la phrase a inspiré certains TikTokeurs qui ont alors eu l'idée de se mettre dans leur valise, en laissant leur tête dépasser, avec la phrase de Barron Trump en fond.