Un pyjama de vache imbibé de méthamphétamine saisi à l’aéroport de Los Angeles

Un voyageur a été arrêté à Los Angeles après que les douaniers ont découvert un pyjama et des vêtements imprégnés de méthamphétamine dans ses valises, pour un total de plus d’un kilo de drogue.

À l’aéroport de Los Angeles, les agents des douanes ont intercepté une cargaison des plus étonnantes. Un homme de 31 ans, résident californien, tentait de prendre un vol pour Sydney le 6 novembre avec deux valises suspectes. Lors de leur passage aux rayons X, les bagages ont éveillé les soupçons, incitant les douaniers à procéder à une fouille approfondie.

À l’intérieur des valises, les autorités ont trouvé plus d’une douzaine de vêtements, dont une grenouillère pour adultes à motif de vache. Les tissus, particulièrement rigides et recouverts d’une fine poudre blanche, ont rapidement trahi leur secret : ils avaient été trempés dans une solution de méthamphétamine avant d’être séchés. En tout, les vêtements contenaient plus d’un kilo de cette drogue puissante et illégale.