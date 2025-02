"Caroline", "Victime de la mode": MC Solaar est-il las de chanter ses tubes après tant d'années?

MC Solaar est l'un des rappeurs français les plus connus. Ses titres "Caroline", "Victime de la mode", ou encore "Solaar pleure" ont bercé plusieurs générations et son devenus incontournables en concert. De quoi créer une assitude chez l'artiste? Il répond.

Si on vous dit MC Solaar, vous pensez peut-être, comme beaucoup, à son tube "Caroline" et son illustre parole "L'as de trèfle qui pique ton coeur, Caroline" issu de l'album "Qui sème le vent récolte le tempo", sorti en octobre 1991. "Dans une autre génération, c'est Solaar pleure, ça dépend des générations", note l'artiste.

Plus de 33 années plus tard, et plusieurs albums sortis, ces titres sont devenus des incontournables du rappeur lors de ses concerts. "C'est une chanson qui est inévitable, parce que c'est un voyage, un peu mélancolico-nostalgique, avec une rythmique et puis le public répond", explique MC Solaar.