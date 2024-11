"C'est un énorme choc": la chanteuse Emma Heesters annonce sa lutte contre le cancer du col de l'utérus

Emma Heesters, connue pour ses collaborations avec Metejoor et Maksim, a annoncé sur Instagram une mauvaise nouvelle à ses 2,2 millions de followers : "Au début du mois dernier, on m'a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Ce fut, bien sûr, un choc énorme". Diagnostiquée début octobre, la chanteuse a partagé son émotion et la difficulté de cette épreuve, tout en soulignant la force qu’elle puise dans sa passion pour la scène. "J'ai puisé beaucoup d'énergie et de force dans le fait d'être sur scène pendant cette période émouvante", a-t-elle expliqué.

La chanteuse de 28 ans va désormais se concentrer sur son traitement, qui inclura une chimiothérapie dans les mois à venir. Elle a vidé son agenda pour les trois prochains mois, afin de donner à son corps toutes les chances de récupérer. "Je ne sais pas encore comment cela va se passer, et je veux donner à mon corps toutes les chances de réagir le plus positivement possible au traitement (...). J'ai bon espoir de retrouver la santé et j'espère pouvoir vous donner bientôt des nouvelles positives.", a-t-elle ajouté.