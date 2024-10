Décès de Liam Payne: sa compagne réagit, "Je suis complètement perdue"

Dans son message posté sur les réseaux sociaux, la mannequin remercie les fans du chanteur pour leur soutien, mais leur demande aussi un peu d'intimité : "Je vous demanderais d'avoir la délicatesse de me laisser traverser cela discrètement". "Je me sens complètement perdue. Rien ne semble réel depuis quelques jours", ajoute-t-elle.

Liam Payne’s girlfriend, Kate Cassidy, shared a message to her Instagram story.



"I want you to know I loved you unconditionally and completely." pic.twitter.com/xZwDJvwi67