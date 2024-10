Alcool et débris de verre: les photos de la chambre d'hôtel saccagée par Liam Payne, quelques minutes avant sa mort

Liam Payne, membre des One Direction, est décédé ce mercredi 16 septembre après avoir chuté de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires. Des images de sa chambre ont été révélées.

Débris de verre, téléviseur cassé, verre d'alcool abandonné, reste de bougie calcinée... Le spectacle est désolant. Des images de la chambre qu'occupait Liam Payne, ex chanteur du groupe One Direction, font le tour des réseaux.

Le salon est saccagé. Le parterre est sale, encombré de déchets et de reste de consommation. Un cliché pris dans la salle de bain montre la baignoire dans un piteux état, avec des morceaux d'aluminium brûlé et de la poudre blanche dans le fond. Selon le parquet, "une série de substances ont été saisies dans la chambre du musicien qui accréditeraient une situation antérieure de consommation d'alcool et de stupéfiants".