À deux mois de la finale, quels pays dominent les pronostics pour l’Eurovision 2025?

À deux mois de la grande finale de l’Eurovision, plusieurs candidats se démarquent déjà. Parmi eux, le Belge Red Sebastian, la Française Louane et la Suède, grande favorite avec une chanson en suédois.

La Belgique sera représentée par Red Sebastian, un jeune chanteur flamand de 25 ans aux cheveux rouges. Peu connu du public francophone, il est pourtant classé 8ᵉ chez les bookmakers avec sa chanson "Strobe Lights". Formé au Conservatoire royal de Gand, il s’est fait remarquer dès 2013 en participant, sans en informer ses parents, à Belgium’s Got Talent. Il était alors un adolescent aux lunettes discrètes, interprétant du Christina Aguilera, et avait atteint la finale.

Louane, l’émotion au cœur de sa performance

Du côté français, Louane défendra les couleurs tricolores avec Maman, une chanson chargée d’émotion. Révélée lors de la mi-temps du match France-Écosse au Stade de France, cette ballade est la suite d’une de ses chansons précédentes et rend hommage à sa mère, qui avait des origines portugaise et brésilienne, disparue en 2014. "C'est hyper important de représenter la France pour moi cette année, c'est le pays qui a accueilli ma maman, c'est le pays qui m'a fait naître et c'est le pays qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie", confie-t-elle sur RTL.

Son morceau semble séduire, puisqu’elle occupe la 4e place chez les bookmakers, ce qui laisse espérer une belle performance pour la France le 17 mai à Bâle.

La Suède, grand favori avec une ode au sauna

Selon les prévisions, c’est la Suède qui tient la corde cette année avec un titre en suédois, ce qui est rare dans la compétition. "Bara bada bastu" (NDLR : "Allons au sauna") est interprété par trois amis finlandais chantant en suédois, célébrant les bienfaits de cette tradition nordique.

Si les bookmakers en font les vainqueurs potentiels de l’Eurovision 2025, le concours a souvent réservé des surprises. Verdict le 17 mai !