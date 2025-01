Entre sobriété et folie, comment les stars ont-elles fêté le Nouvel An?

Comme le temps est franchement pourri en ce moment, réchauffons nous un peu avec Jennifer Lopez et son titre Waiting for Tonight. Célèbre morceau de 1999, beaucoup l’ont écouté le soir du 31. Il faut reconnaître que les paroles fonctionnent très bien, tout comme le clip, qui met en scène une soirée célébrant le passage à l’an 2000.

C’est la deuxième fois que JLo nous donne un coup de chaud pendant ces vacances, puisqu’elle avait déjà beaucoup fait parler d’elle avec sa robe de Noël : une longue robe noire à paillettes, très sexy. Une véritable "revenge dress" directement destinée à un certain... Ben Affleck.

Autre star de la chanson, Katy Perry, a choisi de passer les fêtes au Japon avec son compagnon, l’acteur Orlando Bloom. Elle a, elle aussi, sa chanson de Nouvel An : No Tears for New Year. Sur Instagram, on peut voir le couple profiter de bons moments ensemble, partageant un verre de saké ou faisant du yoga en duo.

Quant à David et Victoria Beckham, ils jouent la carte de la nostalgie. Le couple a partagé de nombreuses photos, certaines en famille avec leurs enfants, et d’autres plus anciennes. Une image, en particulier, sur le tapis rouge, rappelle une autre époque : Victoria arborait encore sa célèbre coupe au carré, tandis que David affichait ses mèches blondes.