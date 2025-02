Gilles Lellouche mis à l’honneur aux Magritte 2025: quel prix va-t-il recevoir?

L’acteur et réalisateur français Gilles Lellouche sera récompensé par un Magritte d'honneur lors de la 14e cérémonie des Magritte du Cinéma, qui se tiendra le 22 février à Flagey. Un prix qui salue une carrière marquée par des succès aussi bien devant que derrière la caméra.

Né en 1972 dans l'Essonne, Gilles Lellouche s’oriente d’abord vers le métier d’acteur en intégrant le prestigieux cours Florent. Mais en 1995, il est bouleversé par La Haine de Mathieu Kassovitz, ce qui l’incite à explorer la réalisation. Il signe alors plusieurs courts métrages et clips musicaux, notamment pour NTM et MC Solaar.

En 2004, il co-réalise son premier long métrage, Narco, avec Tristan Aurouet, réunissant notamment Benoît Poelvoorde, avec qui il collaborera à plusieurs reprises. Cependant, c’est en 2005 que sa carrière d’acteur prend véritablement son envol avec "Ma vie en l'air" de Rémi Bezançon. D’abord associé à des rôles de comédies romantiques, il se diversifie avec "Ne le dis à personne" de Guillaume Canet, marquant un tournant vers des films plus variés et souvent plus sombres.