"J'ai fait mon boulot. Au revoir et merci": Philippe Bouvard fait ses adieux aux auditeurs de RTL

Philippe Bouvard a célébré son 95ᵉ anniversaire ce 6 décembre 2024, marquant également un tournant dans sa vie. Depuis son domicile, il a pris le temps de revenir sur une carrière hors norme et sur sa décision de se retirer : "J'ai pris la décision, mais peu à peu, de me retirer, de dire au revoir ou de dire adieu. (...) À 95 ans révolus, ça permet quand même de prendre la retraite le cœur serein !", confie-t-il.

Malgré son humour et son énergie communicative, Philippe Bouvard ne cache pas les difficultés liées à son âge avancé. "Je vais comme on peut aller quand on vient d'accéder à sa 96ᵉ année d'âge", admet-il, évoquant notamment la perte de la vue survenue il y a plusieurs années et des troubles de l’audition. "Vieillir considérablement, parce qu’au-delà de 95 ans, c’est quand même une petite performance, ça ne va pas sans handicap", ajoute-t-il.

Une carrière monumentale

Philippe Bouvard a marqué l’histoire des médias, jonglant avec brio entre presse écrite, radio et télévision. "À un moment du parcours, j’ai eu 11 collaborations simultanées. C'est un record, surtout que je crois que j’assumais pas trop mal ces différentes collaborations", raconte-t-il avec fierté.

À lire aussi "J'ai connu des gens plus intéressants": Philippe Bouvard règle ses comptes avec Laurent Ruquier

Mais s’il reste profondément attaché à son rôle emblématique aux Grosses Têtes, il n’oublie pas ses débuts comme journaliste de presse écrite et son passage dans d'autres formats : "Je suis un journaliste qui a été d’abord multimédia, ce qui existe de moins en moins".

Un dernier message

Dans un dernier message à ses auditeurs, Philippe Bouvard fait preuve de la même modestie qui a marqué sa carrière : "J’ai fait mon boulot. Au revoir et merci. J’aimerais dire (aux auditeurs) que j’ai eu avec eux des liens privilégiés". Alors qu’il souffle ses 95 bougies, il conclut avec un souhait simple : "Il faut me souhaiter d’avoir encore un soupçon de vie pendant un moment, de faire entendre ma voix de temps à autre, mais sans en abuser".