"Je me sens super honoré": Ed Sheeran a donné un concert exceptionnel, voici en quoi

Une rencontre royale

L’événement n’a pas seulement été mémorable pour les spectateurs, mais aussi pour l’artiste. Avant son concert, Ed Sheeran a eu l’honneur de rencontrer le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et la reine Jetsun Pema. Invité à leur table, il a été touché par leur hospitalité : "Le roi et la reine m’ont dit : 'Nous voulons simplement que les gens qui viennent dans notre pays l’aiment, le respectent et en comprennent les idéaux'. Je me sens super honoré d’avoir été choisi".

À lire aussi Ed Sheeran accusé de plagiat: le verdict est tombé

Sur scène, Ed Sheeran a livré une performance vibrante, acclamée par un public conquis. Visiblement ému, il a confié : "J’ai fait le tour du monde, j’ai visité des endroits incroyables, mais je n’ai jamais rien fait de tel auparavant. Jouer le premier concert international au Bhoutan, c’est un honneur".

Le chanteur a partagé des moments de complicité avec ses fans et a exprimé sa gratitude envers les bénévoles qui ont rendu cet événement possible : "Merci à tous ceux qui ont aidé à organiser un tel spectacle historique".

Une carrière qui ne cesse de surprendre

Cet exploit vient s’ajouter à une longue liste d’accomplissements pour l’artiste. Ed Sheeran est actuellement en tournée avec son Mathematics Tour, qui passera notamment par Marseille en juin prochain. Mais il ne s’arrête pas là : toujours en quête de nouveaux défis, le chanteur prépare également un album qui pourrait surprendre. Une collaboration avec le groupe de metal britannique Cradle of Filth. Une alliance inattendue entre le style doux et mélodique d’Ed Sheeran et l’univers intense du métal.