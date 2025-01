King Kong fête ses 20 ans: le lien surprenant avec Gollum et ces secrets de tournage méconnus

Quand Peter Jackson se lance dans "King Kong", il ne fait pas les choses à moitié. Fraîchement auréolé du succès phénoménal du "Seigneur des Anneaux", le réalisateur néo-zélandais obtient un budget faramineux de près de 200 millions d’euros, du jamais vu à l’époque ! Le tournage s’étale sur 131 jours, mobilise 1.300 techniciens et 1.700 figurants… Bref, un vrai mastodonte du cinéma.

Mais ce qui frappe encore aujourd’hui, ce sont les effets spéciaux. Entre les dinosaures féroces, les insectes géants et, bien sûr, un King Kong plus expressif que jamais, le film est une claque visuelle. Et derrière cette magie numérique, un homme : Andy Serkis, le maître incontesté de la motion capture, qui prête son corps et ses expressions au mythique gorille… après avoir incarné Gollum dans "Le Seigneur des Anneaux". Oui, King Kong et Gollum, c’est le même gars. Bluffant, non ?