La peine de Jean-Marc Morandini pour corruption sur des adolescents alourdie en appel: voici la réaction de l'animateur

La justice a alourdi vendredi en appel la condamnation de l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini en prononçant contre lui une peine de deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016.

La cour d'appel de Paris a en prononcé contre M. Morandini une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Dans un communiqué, Jean-Marc Morandini a dit "(prendre) acte de la décision". L'animateur, qui "s'interroge sur la sévérité dont il est l'objet", a également annoncé qu'il allait "se pourvoir en cassation".

En première instance en décembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans. Il avait fait appel et a de nouveau comparu le 27 novembre dernier.

Retour sur les faits

Dans cette affaire, il lui était reproché d'avoir envoyé des messages à deux jeunes de 15 ans, en 2013 et en 2015-2016, qui consistaient pour l'un à évoquer des scénarios sexuels et, pour le second, à lui demander d'envoyer une photo de lui dénudé.