La photographe officielle de Melania Trump est Belge: les stars américaines s'arrachent les talents de Régine

C'est une Belge qui est derrière les clichés de la famille Trump. Régine Mahaux est originaire de Huy et a un destin hors du commun.

Régine Mahaux a un destin très particulier. Cette Belge, originaire de Huy, suit la famille Trump depuis 15 ans et est même devenue la photographe personnelle de Melania Trump.

Cette proximité avec la future première dame des États-Unis lui a permis de découvrir la mystérieuse épouse du sulfureux Donald Trump. "Il y avait toute cette énorme campagne et aussi cette femme très puissante, avec une grande part de secret. J'avais très envie d'illustrer tout ça. Elle dégage une puissance, une force. C'est une femme des pays de l'Est qui est très travailleuse et secrète. J'aime bien sa part de mystère."