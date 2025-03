Lady Gaga tease la suite d’un de ses plus grands hits… plus de 15 ans après

Quinze ans après la sortie du tube "Telephone", Lady Gaga laisse entendre qu'une suite pourrait enfin voir le jour. Une annonce qui affole la planète pop et ravive l'espoir d'un nouveau duo avec Beyoncé.

Sorti en 2010, "Telephone" est l'un des titres les plus marquants de Lady Gaga, en partie grâce à son clip de 9 minutes 30 totalement délirant. Dans cette vidéo aux allures de court-métrage, la chanteuse incarne une prisonnière libérée par Beyoncé avant que les deux artistes ne se lancent dans une cavale meurtrière en pick-up rose et jaune. Une scène culte ponctuée par cette réplique de Beyoncé : "Tu as été une méchante fille, une très très méchante fille, Gaga !"

Mais surtout, le clip se terminait par un mystérieux message : "To be continued" ("À suivre"). Une suite qui, jusqu'à présent, n'avait jamais vu le jour.