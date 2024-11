"Laisser la place aux humoristes belges": Kev Adams ouvre un comedy club dans le centre de Bruxelles

L'acteur et humoriste français Kev Adams, ainsi que le dirigeant de la production B.wise Laurent Boschloos, ouvrent un comedy club dans la capitale à partir du 27 novembre prochain. Ce lieu dédié au stand-up se veut un "véritable tremplin pour la scène comique belge".

Côté programmation, l'idée est de viser un "50-50" quant à la proportion d'artistes français et belges. Même si, parfois, les humoristes français pourraient être un peu plus nombreux, explique le producteur. "Du mardi au samedi soir, il sera possible d'assister à deux plateaux d'une heure, chacun occupé par cinq artistes différents qui se succéderont pour faire rire le public bruxellois", indique le Fridge Comedy Club.

Donner la chance aux talents locaux

Situé sur le boulevard du Midi, l'endroit "donnera aux talents locaux la chance de se produire devant un public varié et de côtoyer des humoristes venus de toute la France, créant ainsi un lieu d'échange, de découverte et d'inspiration", promettent les fondateurs.

Plusieurs noms d'humoristes ont déjà été annoncés, dont Alex Fredo, Ilyes Djadel, Emy, Nick Mukoko, Charly Nyobe, Alexandra Roth. Des Belges figurent également au programme, parmi lesquels Serine Ayari, Sacha Ferra ou encore Sarah Lélé.

Quant à la venue de Kev Adams lors de l'ouverture du Fridge, Laurent Boschloos peut déjà affirmer que l'humoriste français sera présent "deux jours entre le 27 et 30 novembre", laissant planer la surprise sur les dates exactes.