Les radios RTL Belgium sont leaders auprès des 18-54 ans: la recette du succès

Les radios de RTL Belgium clôturent l'année 2024 en beauté, en prenant la tête des audiences radio en Belgique avec 28,4 % de parts de marché sur la cible commerciale des 18-54 ans. Grâce aux performances de Radio Contact et à la progression de bel RTL, le groupe confirme son leadership et sa croissance continue.

De son côté, bel RTL se démarque également avec une belle progression. La station gagne 0,2 point et passe de la 6e à la 4e place des stations préférées des 18-54 ans. Ce succès est particulièrement visible dans La Matinale (7h-9h), qui enregistre une hausse d’audience de 12,3 % à 12,9 % sur la cible 12 ans et plus. Les efforts de modernisation et les changements opérés au cours des derniers mois semblent porter leurs fruits.

Le CEO, Guillaume Collard, se félicite de ces résultats : "Aujourd’hui, les radios RTL Belgium représentent à elles seules près d’un tiers du marché belge francophone sur la cible commerciale. La progression constante de nos radios sur les trois dernières années démontre que les transformations apportées dans la programmation, les actions sur le terrain et la redéfinition des missions-clés portent leurs fruits." Il ajoute : "Cette évolution nous permet de confirmer le leadership de Radio Contact et l'arrivée de Contact MAX dans le paysage radiophonique belge, ainsi que le nouveau positionnement de bel RTL, 'Vibrer ensemble', devraient, dans les prochains mois, venir encore renforcer notre leadership."

Un succès sur la durée pour RTL Belgium

L’année 2024 marque la troisième année consécutive de progression pour les radios RTL Belgium (Radio Contact, bel RTL, Mint), avec une augmentation globale de 6 % de parts de marché. Ce succès témoigne de la capacité des radios du groupe à s’adapter aux attentes de leur audience et à consolider leur présence sur le marché belge.

Alors que 2025 se profile, RTL Belgium continue de conforter sa position de leader incontesté des radios en Belgique.