Radio Contact lance une nouvelle radio... en plein RTL info 13h: "Vous êtes prêts? Je vais appuyer!"

Que ce soit pour leurs extravagances, leurs innovations ou leurs insouciances, les années 80, 90 et 2000 nous ont tous marqués. Dès ce 13 février 2025, Contact Max débarque pour raviver vos meilleurs moments ! "Radio Contact existe depuis 45 ans et on va, dans quelques instants, avec vous, vibrer et tenter de lancer cette nouvelle radio qui sera 100% digitale et qui a comme ambition de devenir la première radio 100% digitale francophone en Belgique", lance Frédéric Herbays depuis le studio de Contact.

Une déclinaison inédite de Radio Contact se distinguant par une programmation musicale spécialement concoctée pour les auditeurs de 35 ans et plus. "On s'est dit que ce serait sympa de créer une nouvelle radio pour tous ceux et toutes celles qui ont grandi avec Radio Contact dans les années 80, 90 et 2000. Ce sera l'essentiel de la programmation musicale de Contact Max.

De la bonne musique, mais pas que. "Il y aura bien sûr des infos, des émissions animées entre 6h et 10h avec Vincent Maréchal, entre 16h et 19h avec Seb le S et aussi une grande surprise en termes d'émissions, une exclusivité pour Radio Contact Max qui sera annoncée dans quelques jours et qui apparaîtra à partir de la fin du mois de février", dévoile déjà Frédéric Herbays. "Elle sera donc destinée à tous ceux et toutes celles qui ont aimé Radio Contact pendant toutes ces décennies un peu folles et qu'on a tant envie de retrouver au niveau musical."

La nouvelle radio a été lancée a 13h13 exactement : "Si vous êtes prêts chez vous et si vous aussi, Antoine, vous êtes prêts, je vais appuyer et on va démarrer en direct ce programme de Radio Contact Max. On est prêts ? 3, 2, 1, !", décompte le chef des radios de RTL Belgium, alors que toute son équipe exulte.

En créant une troisième radio, RTL Belgium réaffirme ainsi sa confiance dans l'avenir du DAB+ et renforce sa présence sur la scène radiophonique francophone belge avec sa nouvelle venue : Contact Max.