"Ma musique a toujours été drapée par ma vie perso": que cache "+1", le nouvel album d’Hatik?

Avec "+1", son troisième album disponible ce vendredi, Hatik laisse derrière lui ses mélodies mélancoliques pour explorer une facette plus lumineuse et apaisée de son univers musical. Ce projet, ancré dans sa nouvelle vie de famille, marque une étape clé dans l'évolution artistique et personnelle du rappeur-chanteur.

Le titre de l'album, "+1", évoque à la fois la joie d'accueillir un nouveau membre dans sa famille et une évolution personnelle. "Les gens qui me suivent savent ce besoin que j'ai de stabilité, d'avoir une famille, un cadre", souligne-t-il. Cette sérénité transparaît dans chaque titre de l'album, véritable miroir de son état d'esprit actuel.

Finies les "chansons tristes" : le rappeur et chanteur Hatik se renouvelle dans son troisième album, "+1", disponible vendredi, un condensé pop qui traduit le tourbillon de sa "nouvelle vie" de famille, source d'inspiration et d'apaisement. "Ma musique a toujours été drapée par ce qui se passait dans ma vie perso", confie Hatik, de son vrai nom Clément Penhoat, à quelques jours du lancement de son nouvel opus. À 31 ans, l'artiste semble avoir trouvé une stabilité tant attendue, portée par son couple avec la chanteuse belge Leïla AD et la récente naissance de leur fils.

Une nouvelle direction musicale

Après des débuts marqués par des chansons introspectives et mélancoliques, Hatik adopte un ton plus positif dans "+1". "L'album entier parle de ma femme, de mon humeur actuelle et de ma nouvelle vie", explique l'artiste, désormais installé dans le sud de la France. Ce virage contraste avec ses précédents albums, "Vague à l'âme" (2021) et "Niyya" (2023), où il évoquait notamment sa dépression.

Bien que toujours enraciné dans le rap, Hatik se déploie ici dans un registre pop. "C'est clairement le parti pris, c'est un album de pop", affirme-t-il. Parmi ses inspirations figure Finneas O'Connell, compositeur et frère de Billie Eilish. Des sonorités lumineuses émergent dès les premières notes de l’album, comme avec la trompette dans "Karaté". D'autres morceaux, tels que "Bazar" ou "Fou", invitent à danser.

Une ambition sans limites

Hatik refuse de se limiter à une seule case artistique. "Je n'ai aucun problème avec le rap. Mais je sais que mes ambitions et mon bagage musical sont beaucoup plus larges que juste le spectre du rap", affirme-t-il. Cette vision se traduit dans sa prochaine tournée prévue pour 2025, où il alternera entre soirées rap dans des petites salles et concerts pop-acoustiques dans des espaces plus vastes.

L'artiste s'intéresse également à d'autres domaines. Après un premier rôle dans la série "Validé" en 2020 et une apparition dans "Anthracite" sur Netflix, il envisage de continuer au cinéma. Passionné de sport et adepte de la discipline, il pourrait même partager un jour ses secrets pour allier musique, boxe et cuisine saine.