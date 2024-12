Marisa Paredes, "l'une des actrices les plus iconiques", honorée lors de ses funérailles

Les funérailles de Marisa Paredes, actrice légendaire et muse de Pedro Almodóvar, ont eu lieu à Madrid. Famille, amis et figures du cinéma espagnol se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à cette grande dame du 7ᵉ art.

Pedro Almodóvar, ami proche et collaborateur de longue date de l’actrice, a pris la parole pour partager son chagrin : "C'est comme si je me réveillais d'un mauvais rêve, mais c'est encore un mauvais rêve. J'ai du mal à assimiler que Marisa est morte". D’autres figures du cinéma espagnol, comme Antonio Banderas et Penélope Cruz, étaient également présentes pour lui rendre hommage.

C’est dans une atmosphère chargée d’émotion que Madrid a accueilli les funérailles de Marisa Paredes, décédée à l’âge de 78 ans. La cérémonie, qui s’est tenue dans l’intimité, a réuni ses proches, des figures emblématiques du cinéma et du théâtre, ainsi que de nombreux admirateurs venus saluer une carrière exceptionnelle.

Des hommages venus du monde entier

Si la cérémonie était avant tout madrilène, les hommages à Marisa Paredes ont dépassé les frontières. Sur les réseaux sociaux, le Festival de Cannes a diffusé une scène culte de Talons aiguilles, où l’actrice interprète la chanson Piensa en mí. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué sa mémoire en déclarant : "Désolé d'apprendre la nouvelle du décès de Marisa Paredes, l'une des actrices les plus importantes de notre pays". "Sa présence dans le cinéma et le théâtre et son engagement pour la démocratie seront un exemple pour les générations futures", a-t-il ajouté.

L’Académie espagnole du cinéma, qu’elle avait présidée entre 2000 et 2003, a rappelé le rôle crucial qu’elle a joué pour promouvoir l’art et la culture espagnols : "Le cinéma espagnol perd l'une de ses actrices les plus iconiques".

Une carrière et une vie célébrées

Marisa Paredes a marqué des générations de spectateurs par ses rôles complexes et intenses. Des personnages inoubliables comme Becky del Páramo dans "Talons aiguilles" ou Leo Macías dans "La fleur de mon secret" restent gravés dans les mémoires. Pedro Almodóvar, qui la considérait comme une muse, avait confié en 1995 : "Marisa m’a offert une confiance absolue et m’a tout donné".

Née dans une famille ouvrière de Madrid, Marisa Paredes avait surmonté de nombreuses épreuves pour devenir une star internationale. Son engagement féministe, enraciné dans ses expériences personnelles et sa voix contre l’injustice, notamment lors du gala des Goya 2003, où elle avait dénoncé la guerre en Irak, ont également marqué sa trajectoire.