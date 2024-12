"Elle manquera profondément à ses proches": Jill Jacobson, actrice de "Madame est servie" et "Falcon Crest", est décédée à 70 ans

Au fil des décennies, l’actrice a multiplié les apparitions dans des séries populaires comme "Star Trek: la nouvelle génération", "Code Quantum", "Des jours et des vies", ou encore "Castle". Elle avait également prêté son talent au grand écran, notamment dans "Splash" de Ron Howard, aux côtés de Tom Hanks et Daryl Hannah.

Une carrière entre télévision, théâtre et stand-up

Originaire du Texas, Jill Jacobson avait commencé sa carrière à Los Angeles après des études à l’Université du Texas. Son premier rôle principal au cinéma, dans le film d’horreur Nurse Sherri (1977), lui avait ouvert les portes d’Hollywood. Outre ses performances devant la caméra, elle avait également brillé sur scène en tant qu’actrice de théâtre et s’était aventurée dans le stand-up, où son énergie et son humour étaient salués.

En début d’année, Jill Jacobson avait confié avoir surmonté une bataille de deux ans et demi contre un cancer de l’œsophage. Dans une interview, elle exprimait sa gratitude pour la vie et son envie d’aider les autres en s’investissant comme porte-parole de l’American Cancer Society. Sa famille, dans un communiqué, a souligné son positivisme et sa force : "Belle, énergique et positive jusqu’au bout, elle manquera profondément à ses proches, amis, et à ses adorables chiens, Benny et Kowalski".

Madame est servie : une série toujours vivante dans les cœurs

Diffusée de 1984 à 1992, Madame est servie reste une série culte pour de nombreuses générations. Portée par Tony Danza (Tony), Judith Light (Angela), et Alyssa Milano (Samantha), elle a marqué par son ton léger et ses personnages attachants. En 2022, l’annonce d’un reboot avait ravivé l’enthousiasme des fans, avec la promesse de retrouver Tony et Samantha explorant les différences générationnelles. Hélas, le projet a été abandonné par Amazon en 2023, au grand désarroi du public.