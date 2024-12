Obsèques de Niels Arestrup: un dernier hommage à une figure du cinéma et du théâtre français

Partager:

Les funérailles de Niels Arestrup, acteur emblématique du théâtre et du cinéma français, se sont déroulés ce mardi à l'église Saint-Roch, à Paris. Décédé à l'âge de 75 ans, il laisse derrière lui une carrière marquée par l'excellence et des hommages unanimes.

C’est aujourd’hui, à l’église Saint-Roch, que proches, amis et figures du cinéma se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à Niels Arestrup. Le comédien s’est éteint dimanche à son domicile de Ville-d’Avray, après une lutte courageuse contre la maladie. Sa femme, Isabelle Le Nouvel, a annoncé son décès avec émotion : "Il s'est éteint entouré de l'amour des siens". Une carrière jalonnée de récompenses Récompensé par trois César du meilleur second rôle et un Molière du meilleur comédien, Niels Arestrup a marqué de son empreinte le cinéma et le théâtre français. Fidèle collaborateur de Jacques Audiard, il a incarné des personnages marquants dans des films tels que "De battre mon cœur s'est arrêté" (2005) et "Un prophète" (2009). Son troisième César, en 2014, récompensait son rôle dans "Quai d’Orsay", où il a livré une prestation à contre-emploi teintée d’humour. À lire aussi "Il s'est éteint entouré de l'amour des siens": l'acteur Niels Arestrup est décédé à l'âge de 75 ans

Sur les planches, il s’est illustré par sa passion et sa rigueur, décrochant un Molière en 2020 pour Qui a peur de "Virginia Woolf ?". À la tête du théâtre de la Renaissance de 1989 à 1993, il a également dénoncé les dérives de la production théâtrale : "On cherche une vedette, puis seulement la pièce qui pourrait aller avec", regrettait-il en 2019. Son dernier rôle au cinéma, celui d’un chef d’orchestre dans Divertimento (2023), sera diffusé en hommage ce dimanche sur France 3. Ce film illustre encore une fois son talent pour incarner des personnages complexes, souvent sombres, qui ont marqué sa carrière. Des hommages unanimes Le décès de Niels Arestrup a suscité une pluie d’hommages. Le président Emmanuel Macron a salué "un grand acteur de notre temps, exigeant et populaire". La ministre de la Culture, Rachida Dati, a de son côté évoqué un "passeur et modèle pour une génération de comédiens". Tahar Rahim, son partenaire dans "Un prophète", a quant à lui exprimé son admiration pour "un immense acteur" et "un homme à la grandeur d’âme". À lire aussi "Je t’aime": Kate Cassidy dévoile une vidéo émouvante en mémoire de Liam Payne Fils d’un père danois et d’une mère française, Niels Arestrup a grandi dans un milieu modeste à Bagnolet, en région parisienne. "Fils d'ouvrier dans les années 1950, le théâtre et le cinéma ne faisaient pas partie de mes pensées", confiait-il en 2021. C’est grâce aux cours de la comédienne Tania Balachova qu’il a découvert sa passion pour la scène, qui ne l’a jamais quitté.