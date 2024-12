"Je t’aime": Kate Cassidy dévoile une vidéo émouvante en mémoire de Liam Payne

L’émotion était au rendez-vous sur les réseaux sociaux ce dimanche 8 décembre. Kate Cassidy, la compagne de Liam Payne, a partagé une vidéo émouvante en mémoire de son partenaire décédé. Le chanteur, ancien membre des One Direction, est mort à 31 ans après une chute tragique.

Le 8 décembre, Kate Cassidy a brisé le silence en publiant une vidéo sur TikTok. Pendant une minute, elle dévoile des moments intimes de sa relation avec Liam Payne, son compagnon depuis 2022. Le montage, accompagné de la chanson "Fade Into You" de Mazzy Star, montre le couple dans des instants de bonheur : des vacances romantiques, des fous rires partagés, ou encore des soirées simples et complices.

En légende de cette vidéo, Kate Cassidy s’est contentée d’un sobre "Je t’aime", exprimant la profondeur de son deuil. C’est la première fois que l’influenceuse s’exprime publiquement depuis le décès de Liam Payne, le 16 octobre dernier.