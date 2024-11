"Paddington au Pérou": première mondiale à Londres pour l'ourson qui "n'a rien perdu de son charme et de sa malice"

Le célèbre ourson Paddington revient au cinéma avec "Paddington au Pérou". La première mondiale du film s'est tenue à Londres en présence d'Olivia Colman, Hugh Bonneville et Antonio Banderas. Cette nouvelle aventure, dirigée par Dougal Wilson, plonge Paddington au cœur de l'Amazonie, avant une sortie en salles au Royaume-Uni le 8 novembre et en France en février 2025.

Dans ce nouvel opus, Paddington revient dans son pays natal pour des vacances aux côtés de la famille Brown. Cette fois-ci, il est en quête de la mythique cité perdue d'Eldorado, une aventure haute en couleurs qui l'entraîne dans les profondeurs de la forêt amazonienne. Hugh Bonneville, interprétant à nouveau Mr Brown, exprime sa joie de retrouver son personnage : "C'était une gloire (...) de revenir et de revoir notre ami à fourrure. Il n'a rien perdu de son charme et de sa malice".

Après sept ans d'absence sur grand écran, Paddington, l'adorable ours venu du Pérou, fait un retour très attendu avec un troisième film, intitulé "Paddington au Pérou". La première mondiale s'est déroulée dimanche à Londres, où les acteurs principaux du film, dont Olivia Colman, Hugh Bonneville et Antonio Banderas, ont assisté à l’événement aux côtés du réalisateur Dougal Wilson.

Dougal Wilson, qui succède à Paul King à la réalisation, a souhaité respecter l'esprit des deux premiers films, tout en proposant une épopée visuelle de grande envergure. "C'est une expérience cinématographique extraordinaire. (...) L'Amazonie et la forêt tropicale sont gigantesques", partage Hugh Bonneville, insistant sur l'ampleur des décors qui magnifient le film. Le réalisateur Wilson confie également son admiration pour le personnage et son optimisme : "Si nous sommes gentils et polis, le monde sera avec un peu de chance un peu meilleur".

Un casting prestigieux pour accompagner Paddington

Le film accueille de nouveaux visages aux côtés de l'ourson en duffle-coat bleu et chapeau rouge. Emily Mortimer interprète désormais Mrs Brown, tandis qu’Olivia Colman incarne une religieuse excentrique, et Antonio Banderas joue un capitaine de bateau intrépide. Dans la version anglaise, c’est Ben Whishaw qui prête sa voix à Paddington, tandis que Guillaume Gallienne lui donne vie en français.

Un phénomène littéraire et cinématographique

Créé en 1958 par Michael Bond, Paddington a rapidement conquis le cœur des enfants et des adultes, avec une quinzaine de livres traduits dans plus de 40 langues et vendus à 35 millions d'exemplaires. Après une adaptation en série animée par la BBC dans les années 1970, l'ourson est devenu une star du box-office en 2014 et 2017, avec deux films qui ont cumulé plus de 500 millions de dollars de recettes dans le monde.