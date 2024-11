"Plein de gens viendront": Patrick Sébastien souhaite faire de sa demeure favorite... un lieu de pèlerinage

Ce jeudi 14 novembre, Patrick Sébastien souffle ses 71 bougies. Le septuagénaire organisera probablement sa fête d'anniversaire et passera le reste de ses jours dans sa maison adorée de Martel, un petit village situé au cœur du Lot. Découverte de cet havre de paix dans lequel il aime se ressourcer depuis 1978 et qu'il souhaite transformer... en lieu de pèlerinage.

Le lieu semble idéal pour se reposer... mais également pour y faire la fête. Ce 14 novembre, Patrick Sébastien célèbre ses 71 ans. Le chanteur aux multiples succès se rendra probablement dans sa demeure nichée dans le village de Martel.

Bien qu’il possède une résidence à Boulogne-Billancourt, l’ancien meneur emblématique du "Plus grand cabaret du monde" aime principalement se ressourcer dans cette campagne occitane si chère à son cœur. "J’ai eu mille vies. J'en suis déjà à la dernière ou à l'avant-dernière. Je ne garde que le positif. Il me reste à mourir peinard ici, chez moi à Martel, dans la nature et le silence. J'y suis bien", a-t-il confié auprès de nos confrères de Télé-Loisirs.