Plus d'un millier de personnes saluent l'artiste Ben et son épouse Annie à Nice

Plus d'un millier de personnes ont rendu hommage jeudi dans un parc du centre de Nice à l'amour et à l'exubérance en saluant l'artiste Ben et sa femme Annie, décédés une semaine plus tôt, à quelques heures d'intervalle, après 60 ans de vie commune.

Sur des versions actuelles de chants traditionnels interprétées par le groupe niçois Nux Vomica, dont un vibrant "Bella Ciao", les deux cercueils recouverts chacun d'un drapeau occitan ont été déposés côte à côte devant une grande photo du couple s'embrassant.