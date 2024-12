Pourquoi Britney Spears ne poste-t-elle que des vidéos de danse? La star s'explique, "Ce qu'ils ont fait est horrible"

Partager:

Depuis plusieurs mois, Britney Spears ne publie presque exclusivement que des vidéos d'elle en train de danser sur Instagram. Intrigués et parfois inquiets pour la star, ses fans cherchent des réponses. Pour clarifier la situation, la chanteuse s'est exprimée sur son compte.

Mais pourquoi Britney Spears ne publie-t-elle que des vidéos d'elle en train de danser sur Instagram ? Cette question, de nombreux fans de la star se la posent. Pour clore le sujet une bonne fois pour toutes, la principale intéressée s'est exprimée sur son compte. Dans un long message, elle se livre comme rarement auparavant. "Tant de gens ont quelque chose à dire sur la façon dont j'essaie de m'exprimer à travers l'art", explique-t-elle, avant d'aborder un sujet plus sensible et personnel. À lire aussi "Ils ont toujours été incroyablement cruels avec moi": fatiguée, Britney Spears pousse un coup de gueule contre les paparazzis

"Je pense que beaucoup d'entre vous oublient que j'ai encore des lésions nerveuses sur le côté droit de mon corps", poursuit-elle. Elle précise que ces lésions sont dues à une "expérience horrible" vécue dans son passé, durant laquelle elle devait rester assise "dix heures par jour, sept jours sur sept, pendant quatre mois. (...) Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me croie, mais j'ai les diagrammes pour le prouver. Ce qu'ils ont fait est horrible et a endommagé mon corps". Placée sous la tutelle de son père durant plusieurs années, Britney confie que cette période a laissé de nombreuses séquelles physiques et mentales. Elle ajoute même qu’elle n’imagine plus monter sur scène "avec une joie d’enfant et en ayant l’impression d’être quelqu'un". À propos de ses vidéos de danse, elle explique : "(...) Je suis extrêmement timide et j'ai un cœur extrêmement sensible. C’est pour cela que je fais ces vidéos".