"Ils ont toujours été incroyablement cruels avec moi": fatiguée, Britney Spears pousse un coup de gueule contre les paparazzis

Véritable star de la musique avec des hits comme Baby One More Time ou Oops!... I Did It Again, Britney Spears a célébré ses 43 ans ce 2 décembre.

Pour l'occasion, l'artiste a partagé une vidéo sur Instagram accompagnée du message : "Santé, c'est mon anniversaire !". Cependant, ce n'est pas cette publication qui a retenu l'attention de ses fans.